(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Semrush, Adobe, Amazon)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,32% pour le Nasdaq.

* TARGET TGT.N a fait état mercredi d'une baisse plus marquée que prévu de ses ventes trimestrielles à périmètre comparable, les consommateurs américains ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires dans l'habillement et la décoration d'intérieur. L'action du groupe de distribution recule de 2% en avant-Bourse.

* LOWE'S LOW.N bondit de 5% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice au titre du troisième trimestre meilleur que prévu malgré un chiffre d'affaires à périmètre comparable sous les attentes.

* NVIDIA NVDA.O doit publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse de New York, ce qui permettra de tester la demande dans l'intelligence artificielle (IA) alors que nombre d'observateurs redoutent la formation d'une bulle dans le secteur.

Un rapport publié mercredi par Counterpoint Research estime par ailleurs que la décision de Nvidia d'utiliser des puces mémoire similaires à celles des smartphones dans ses serveurs d'intelligence artificielle pourrait entraîner un doublement des prix de la mémoire pour serveurs d'ici fin 2026.

L'action Nvidia prend 1,4% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE - L'Union européenne (UE) s'apprête à assouplir mercredi ses lois sur l'IA et la protection de la vie privée, une initiative qui, selon ses détracteurs, vise à apaiser les critiques des géants de la technologie et du président américain Donald Trump.

Des entreprises américaines telles qu'ALPHABET GOOGL.O , META META.O , ainsi que des groupes européens tels que Siemens

SIEGn.DE et SAP SAPG.DE ont demandé une révision des règles relatives à l'IA afin de faciliter les activités commerciales.

Toujours dans le secteur de l'IA, la start-up xAI d'Elon Musk est pour sa part en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres, pour une valorisation de 230 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

* AMAZON AMZN.O - La Cour de justice de l'Union européenne (UE)

a rejeté

mercredi le recours d'Amazon visant à annuler sa désignation en tant que "très grande plateforme en ligne", qui soumet l'entreprise à des exigences renforcées de transparence, de coopération et d'accès aux données.

* ADOBE ADBE.O - Le fabricant de Photoshop va acquérir la plateforme logicielle SEMRUSH SEMR.N dans le cadre d'une transaction de 1,9 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux sociétés. L'action Semrush s'envole de 55% en avant-Bourse.

* ARM HOLDINGS ARM.O - L'autorité antitrust sud-coréenne a inspecté les bureaux d'Arm Holdings à Séoul, dans le cadre d'un examen approfondi sur les pratiques de la société en matière d'octroi de licences, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* FORD F.N va rappeler 229.609 véhicules Bronco aux États-Unis en raison d'un défaut de l'écran du tableau de bord, plus précisément au niveau des voyants d'alerte et de la vitesse du véhicule, a annoncé mercredi l'agence américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA).

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O - Le conseil d'administration de WBD souhaite que PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O révise son offre actuelle de 23,5 dollars par action et la porte à environ 30 dollars, a rapporté mardi Axios, citant des sources proches du dossier.

* BOEING BA.N a obtenu mercredi une commande provisoire de 75 avions 737 MAX de la part de la compagnie à bas coût émiratie flydubai, au lendemain de la commande de 150 appareils A321neo passée par ce client de longue date du groupe américain à son rival Airbus AIR.PA .

* DOORDASH DASH.O monte de 3% en avant-Bourse, Jefferies ayant relevé sa recommandation sur le spécialiste de la livraison de repas de "conserver" à "acheter".

