Genfit déclare avoir assez de trésorerie pour opérer jusqu'au-delà de fin 2028

Genfit GNFT.PA a annoncé jeudi que sa trésorerie et équivalents de trésorerie actuels permettent un financement de ses activités au-delà de fin 2028, la croissance attendue des revenus futurs de la biotech française devant ensuite lui permettre de progresser vers la rentabilité.

"La consommation de trésorerie résulte principalement des activités de recherche et développement consacrées aux programmes de la franchise ACLF (Acute-on-Chronic Liver Failure)", précise Genfit dans un communiqué.

La trésorerie s’élève à 95,6 millions d’euros au 30 septembre 2026, contre 113,8 millions d’euros au 30 juin de la même année. Les revenus des neuf premiers mois de l'année ressortent à 36,3 millions d'euros, contre 39,23 millions il y a un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)