GeNeuro et la Fondation FondaMental annoncent les premiers résultats issus de leur collaboration pour le développement d'options diagnostiques et thérapeutiques pour les patients atteints de syndromes neuropsychiatriques post-COVID

▪ L’étude montre une forte corrélation entre l’infection par le SARS-CoV-2, la protéine W-ENV et les marqueurs de l’immunité innée, chez des patients atteints de troubles psychiatriques

▪ Les résultats confirment l’intérêt de traiter les syndromes neuropsychiatriques post-COVID en neutralisant la protéine W-ENV avec l’anticorps temelimab

▪ GeNeuro se prépare à lancer un essai clinique de phase 2 sur 200 patients atteints de syndromes post-COVID et positifs au W-ENV