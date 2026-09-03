Genesco en hausse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du distributeur de vêtements et de chaussures Genesco GCO.N affiche une hausse de 2 % à 34,25 dollars

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un BPA ajusté situé dans le haut de la fourchette de 2,00 à 2,40 dollars, contre le milieu de cette même fourchette précédemment

** Elle annonce un chiffre d'affaires net de 529,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente en raison de fermetures de magasins, d'une baisse des ventes sous licence et d'une faible demande au sein de sa chaîne de chaussures britannique Schuh

** Enregistre une perte trimestrielle de 83 cents par action, contre une perte de 1,14 dollar un an plus tôt

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel comparable reste stable, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance de 1 % à 2 %

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse d'environ 35 % depuis le début de l'année