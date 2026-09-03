 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Genesco en hausse grâce à des prévisions de bénéfices annuels optimistes
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:58
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action du distributeur de vêtements et de chaussures Genesco GCO.N affiche une hausse de 2 % à 34,25 dollars

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un BPA ajusté situé dans le haut de la fourchette de 2,00 à 2,40 dollars, contre le milieu de cette même fourchette précédemment

** Elle annonce un chiffre d'affaires net de 529,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente en raison de fermetures de magasins, d'une baisse des ventes sous licence et d'une faible demande au sein de sa chaîne de chaussures britannique Schuh

** Enregistre une perte trimestrielle de 83 cents par action, contre une perte de 1,14 dollar un an plus tôt

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel comparable reste stable, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance de 1 % à 2 %

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse d'environ 35 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENESCO
34,995 USD NYSE +4,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0765 +43,80%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Pétrole Brent
96,95 +1,65%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank