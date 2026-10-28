Generali Investments lance une classe de parts tokénisée d’un fonds monétaire

Generali Investments lance une classe de parts tokenisée nativement d’un fonds monétaire existant domicilié au Luxembourg, émis et géré par Generali Asset Management. Cette nouvelle classe s’appuie sur la technologie des registres distribués (DLT) pour représenter et enregistrer les parts du fonds. La classe tokenisée est exclusivement réservée aux sociétés autorisées du groupe Generali et n’est pas accessible aux autres investisseurs.

La classe tokenisée a été mise en place pour être utilisée dans le cadre des activités d’investissement du groupe Generali et constitue la première étape du développement d’une offre d’investissement tokenisée plus large. L’initiative a vocation à étendre progressivement cette technologie à l’ensemble des clients de Generali Investments, jetant ainsi les bases d’une distribution plus large et de gains d’efficacité opérationnelle à long terme.