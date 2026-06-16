Generali Investments lance ses premiers ETF à gestion active

(Zonebourse.com) - Generali Investments lancera ses premiers fonds négociés en bourse (ETF) à gestion active destinés aux investisseurs européens dans le courant de l'année, marquant ainsi l'extension de sa plateforme d'investissement au segment des ETF. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de la société visant à élargir sa gamme de solutions d'investissement actives et à offrir à ses clients l'accès à un ensemble diversifié de véhicules d'investissement.

Generali Investments mettra en place sa propre ICAV sous sa marque et entièrement dédiée au cours du second semestre, tandis que les activités de gestion d'investissement seront déléguées aux filiales de sa plateforme.

L'offre initiale comprendra une sélection de produits issus de la plateforme de Generali Investments, sous la forme d'ETF actifs couvrant à la fois les actions et les obligations. Les sociétés participant à cette première phase seront Generali Asset Management, Global Evolution, Sycomore AM et Plenisfer , chacune apportant son expertise spécifique dans différentes classes d'actifs et stratégies. D'autres lancements avec d'autres filiales sont prévus tout au long de l'année 2027.

Les ETF seront cotés sur certaines places boursières européennes, ce qui permettra leur distribution dans toute la région.

"En tirant parti des capacités complémentaires de nos sociétés de plateforme, nous proposerons une gamme diversifiée d'ETF combinant des stratégies sélectionnées avec les principales caractéristiques de la structure des ETF, notamment la transparence, la liquidité et la cotation intrajournalière", a déclaré Renato Zaffuto, responsable des solutions ETF chez Generali Investments .

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