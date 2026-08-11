General Motors vend ses parts dans une coentreprise à Samsung SDI

Pour faire face au ralentissement de la demande mondiale pour les véhicules électriques, General Motors et Samsung SDI ont revu les modalités de leur alliance industrielle.

Le Sud-coréen, spécialisé dans le stockage d'énergie, a ainsi décidé de racheter la participation de 49,99% de GM dans leur coentreprise SynergyCells. Cette société a été créée pour approvisionner le constructeur automobile américain en cellules de batteries pour voitures électriques. L'usine de production, basée dans l'Indiana, va passer sous le contrôle exclusif de Samsung SDI et va devenir la première base de production entièrement indépendante du groupe en Amérique du Nord.

Ce site qui est actuellement en construction, va être réorienté vers la fabrication de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie, un secteur en forte croissance outre-Atlantique, soutenu par la transition énergétique et les besoins des centres de données.

Les deux sociétés vont rester liées après la signature conjointe d'un nouvel accord pour développer une cellule de nouvelle génération.