General Motors va rappeler plus de 40 400 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés au liquide de frein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
General Motors GM.N procède au rappel de 40 440 véhicules aux États-Unis en raison de la présence de sédiments dans le liquide de frein, ce qui augmente le risque d'accident, a annoncé jeudi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).
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