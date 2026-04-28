General Motors abaisse certains objectifs annuels et relève celui d'Ebit ajusté
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:13
L'Ebit ajusté a augmenté de 21,9%, à 4,253 milliards de dollars. General Motors précise qu'il a dépassé les attentes, même après exclusion d'un ajustement tarifaire de 500 millions de dollars à la suite d'une récente décision de la Cour suprême des Etats-Unis. Afin de refléter cet impact, GM a relevé son objectif d'Ebit ajusté annuel. Il est désormais attendu entre 13,5 et 15,5 milliards de dollars, contre de 13 à 15 milliards de dollars précédemment.
En revanche, le bénéfice net attribuable aux actionnaires devraient être inférieur aux précédentes prévisions. Il est programmé entre 9,9 et 11,4 milliards, contre 10,3 à 11,7 milliards de dollars avant. Quant au bénéfice par action dilué, attendu entre 11 et 13 dollars, il devrait finalement s'installer entre 10,62 et 12,62 dollars.
Commentant la publication de General Motors, Jefferies estime que les résultats sont largement supérieurs aux attentes. Les analystes restent à conserver sur le titre en visant 90 dollars, soit un potentiel de hausse de 15%.
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