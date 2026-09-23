General Mills dépasse les prévisions de résultats trimestriels grâce à une demande soutenue pour les produits de base

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(Ajout d'actions et de commentaires d'analystes)

par Sanskriti Shekhar

General Mills GIS.N a dépassé mercredi les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre et a réaffirmé ses prévisions annuelles, les hausses de prix et la demande soutenue de produits alimentaires à consommer à domicile ayant contribué à compenser en partie la hausse des coûts des intrants.

Confrontés à une inflation qui reste élevée, les consommateurs optent de plus en plus pour les repas à la maison, ce qui soutient la demandede produits de base et d'aliments emballés.

Le chiffre d’affaires du fabricant des Cheerios a reculé de 3 % à 4,39 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 août,mais a dépassé la moyenne des estimations des analystes, qui s’établissait à 4,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires organique est resté stable au cours du trimestre.

La société a déclaré qu’elle restait en bonne voie pour réaliser au moins 750 millions de dollars d’économies cette année grâce à ses mesures de réduction des coûts, alors que les coûts élevés des intrants pèsent sur ses marges.

La marge brute ajustée de General Mills a reculé de 90 points de base pour s'établir à 33,3 % du chiffre d'affaires net, pénalisée par la hausse des coûts des intrants.La société s'attend à une pression similaire pendant la majeure partie de l'exercice fiscal.

Le fabricant de Pillsbury, à l'instar de plusieurs entreprises du secteur des aliments et boissons emballés, a augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières due aux droits de douane américains à l'importation, notamment sur les métaux tels que l'aluminium et l'acier utilisés pour les emballages.

“General Mills montre des signes de redressement, mais n’en est pas encore là”, a déclaré Lale Akoner, stratège en marchés mondiaux chez eToro.

“Pour les investisseurs, la question est de savoir s’il s’agit du début d’une véritable reprise ou simplement d’un trimestre meilleur que ce que l’on craignait.”

L’action General Mills a reculé de 1 % en début de séance après que la société a réaffirmé ses perspectives pour l’exercice 2027.

Le segment “Vente au détail en Amérique du Nord” de General Mills, son principal pôle d’activité qui génère plus de la moitié de son chiffre d’affaires total, a enregistré une baisse de 7 % de ses ventes, contre une chute de 13 % il y a un an.

Les ventes internationales ont progressé de 4 %, portées par la croissance sur les marchés des distributeurs ainsi qu’en Inde et en Chine.

Le bénéfice ajusté a reculé de 13 % pour s’établir à 75 centimes par action, dépassant toutefois les estimations des analystes, qui tablaient sur 72 centimes.