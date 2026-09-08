General Mills confirme ses objectifs, voit quelques signes de reprise

General Mills a confirmé mardi ses objectifs annuels, se disant encouragé par de premiers signes d'amélioration sur ses marchés, qu'il s'agisse du redressement des ventes chez les distributeurs ou de l'accueil positif réservé par les consommateurs à ses derniers produits.

Le groupe agroalimentaire, qui détient les marques Cheerios, Nature Valley, Häagen-Dazs ou Old El Paso, a déclaré à l'occasion d'une conférence sectorielle organisée par Barclays à Boston toujours prévoir une évolution de ses ventes comprise entre une baisse de 1,5% et une hausse de 0,5% en données organiques sur l'exercice en cours.

A taux de change constants, le bénéfice opérationnel ajusté est quant à lui attendu sur un repli allant de 8% à 13%.

Enfin, le groupe de Minneapolis dit prévoir un bénéfice par action (BPA) ajusté compris entre 3 et 3,20 dollars, une fourchette conforme au consensus de marché, qui vise actuellement 3,08 dollars.

Quelques signes encourageants

Cité dans un communiqué, son directeur général Jeff Harmening explique que l'entreprise s'est donné comme objectif d'accélérer sa dynamique d'activité.

"S'il est vrai qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire, nous pensons que les choses évoluent dans la bonne direction et nous nous montrons confiants dans notre programme consistant à générer une croissance plus solide et plus rentable dans le futur", a-t-il assuré.

L'action était attendue en hausse de 1,2% mardi matin dans les cotations avant-Bourse lors de la réouverture de Wall Street après le week-end prolongé de Labor Day.