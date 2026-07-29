General Dynamics revoit à la hausse ses prévisions grâce à Gulfstream et à la bonne santé de son secteur de construction navale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires et des détails sur les prévisions issus de la conférence téléphonique post-résultats tout au long du texte) par Aatreyee Dasgupta

General Dynamics GD.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, la bonne santé de ses activités dans les avions d'affaires Gulfstream et la construction navale ayant stimulé ses bénéfices et son chiffre d'affaires.

Le groupe de défense table désormais sur un bénéfice par action compris entre 16,80 et 16,90 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 16,45 à 16,55 dollars.

Le total des commandes enregistrées au cours du trimestre a représenté 1,4 fois le chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’une forte demande pour les produits de défense et aérospatiaux de l’entreprise.

Pour le trimestre clos le 5 juillet, le chiffre d’affaires total a progressé de plus de 8% par rapport à l’année précédente, atteignant 14,09 milliards de dollars, contre des estimations de 13,54 milliards de dollars.

Le constructeur d’avions d’affaires Gulfstream table désormais sur un chiffre d’affaires annuel d’environ 55,7 milliards de dollars, soit légèrement au-dessus des estimations de 55,4 milliards de dollars.

Le segment Aérospatiale est resté un moteur clé du chiffre d’affaires, la marque Gulfstream ayant continué à accélérer la production de ses nouveaux jets d’affaires G700 et G800.

Ce segment a enregistré une hausse de 15,1% de son chiffre d’affaires en glissement annuel pour le trimestre, tandis que les livraisons ont augmenté de trois unités pour atteindre 41 appareils.

Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, le président de la société, Danny Deep, a déclaré que Gulfstream constatait un “intérêt très vif” pour l’ensemble de sa gamme aux États-Unis et en Asie, même si les clients du Moyen-Orient restaient prudents.

La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13,8 milliards de dollars pour le segment Aérospatiale en 2026 et a réaffirmé son objectif de livraisons annuelles d’environ 160 avions.

Le segment Marine Systems de General Dynamics a enregistré une hausse de sa productivité au cours du trimestre, après s’être remis des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre, ce qui a contribué à soutenir la production des sous-marins des classes Columbia et Virginia dans son chantier naval.

Marine Systems a enregistré une hausse de 10,4% de son chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’année précédente et devrait afficher un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 milliards de dollars.

Alors que le segment Technologies a enregistré une hausse de 4,1% de son chiffre d’affaires, la croissance du chiffre d’affaires du segment Combat Systems est restée pratiquement stable, à seulement 0,3% en glissement annuel.

General Dynamics a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 4,24 dollars, contre une estimation des analystes de 3,97 dollars, selon les données compilées par LSEG.