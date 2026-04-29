General Dynamics en hausse grâce à une augmentation de ses bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du sous-traitant de défense General Dynamics GD.N progresse de près de 3,3 % pour s'établir à environ 324 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce une hausse de 12 % de son bénéfice au premier trimestre, portée par la bonne santé persistante de ses segments maritime et de combat

** La société annonce un bénéfice par action de 4,10 dollars au premier trimestre, contre 3,66 dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a augmenté de 10,3 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 13,48 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, GD affichait une baisse de 6,8 % depuis le début de l'année