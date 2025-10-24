General Dynamics en hausse après des résultats du T3 supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de General Dynamics GD.N augmentent de près de dans les échanges avant bourse

** La société annonce un bénéfice par action de 3,88 $ pour le troisième trimestre , dépassant les estimations des analystes qui étaient de 3,70 $, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare que la croissance des revenus et de la marge de son segment aérospatial a été stimulée par de fortes livraisons d'avions d'affaires

** Revenus trimestriels de 12,91 milliards de dollars par rapport aux attentes de 12,57 milliards de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 29,6% depuis le début de l'année