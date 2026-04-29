General Dynamics affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à ses activités dans les domaines du combat et de la marine

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General Dynamics GD.N a annoncé mercredi une hausse de 12% de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la vigueur persistante des ventes de ses divisions "Marine" et "Combat".

Le bénéfice trimestriel par action de ce sous-traitant du secteur de la défense s'est établi à 4,10 dollars, contre 3,66 dollars il y a un an.