Generac recule après avoir affiché un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action Generac GNRC.N recule d'environ 4 % à 186,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires net du fabricant d'équipements électriques au troisième trimestre progresse de 16 % à 1,29 milliard de dollars, un chiffre inférieur aux estimations de 1,32 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires du segment commercial et industriel a progressé de 28 % en glissement annuel, tandis que celui du segment résidentiel a augmenté de 9 %

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 2,54 $, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes (2,43 $), selon les données compilées par LSEG

** GNRC maintient ses prévisions pour l'exercice 2026: croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres, dans le milieu à la partie supérieure de la fourchette, marge bénéficiaire nette avant déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'environ 9 % à 10 %

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 42 % depuis le début de l’année