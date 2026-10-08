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Generac en hausse après la révision à la hausse de KeyBanc suite à l'accord conclu avec Amazon
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action Generac GNRC.N progresse de 1,2% à 224 dollars en pré-ouverture, après que KeyBanc a relevé la recommandation sur le fabricant d'équipements électriques de “sector weight” à “overweight”

** La société de courtage estime que l'accord de GNRC sur l'alimentation électrique des centres de données avec Amazon.com AMZN.O confirme sa position de fournisseur majeur de groupes électrogènes

** La direction de GNRC vise un chiffre d’affaires de 3 à 3,2 milliards de dollars dans le secteur des centres de données d’ici 2028 et reste confiante dans la capacité à renforcer la chaîne d’approvisionnement – selon la société de courtage

** KeyBanc souligne également l’approche rigoureuse de la direction en matière d’allocation du capital après plusieurs cessions d’actifs

** À la clôture d’hier, GNRC affichait une hausse de plus de 62% depuis le début de l’année

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221,450 USD NYSE -0,99%
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