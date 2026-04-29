Generac en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 et dépassé les attentes au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac GNRC.N progressent de près de 10,5 % à 240 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2026 , après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande de générateurs de secours et à un carnet de commandes en hausse auprès des clients des centres de données

** GNRC table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires net de 2026 comprise entre 15 % et 20 %, contre une fourchette comprise entre 15 % et 17 % dans ses prévisions précédentes

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 1,80 $ au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,33 $ - données compilées par LSEG

** Affiche un chiffre d'affaires de 1,06 milliard de dollars au premier trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 1,05 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, GNRC affichait une hausse de 59,2 % depuis le début de l'année