Generac en grande forme après un accord majeur avec Amazon dans les data centers

Le fabricant américain d'équipements électriques bondit de 24% après avoir annoncé la signature d'un accord à long terme avec Amazon pour fournir des groupes électrogènes de secours destinés à ses centres de données, avec environ 2,4 milliards de dollars de livraisons prévues en 2027 et 2028.

Dans le cadre de l'accord, Generac a également accordé à Amazon un warrant lui permettant d'acquérir jusqu'à 1,69 million d'actions au prix de 200,93 dollars l'unité, soit près de 3% du capital. Une partie des titres est acquise immédiatement, tandis que le solde sera débloqué progressivement en fonction des achats d'Amazon, jusqu'à 8 milliards de dollars de paiements cumulés.

Ce partenariat intervient alors que les géants technologiques accélèrent leurs investissements dans les infrastructures nécessaires au cloud et à l'intelligence artificielle, qui nécessitent notamment d'importantes capacités d'alimentation électrique et de secours.

Le titre de l'action Generac s'envole de 28% depuis le début de l'année.