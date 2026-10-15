GECI INTERNATIONAL : Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 15 octobre 2026

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de GECI International (la « Société ») s'est réunie le 15 octobre 2026 à 8 heures 30 au 58 avenue Émile Zola, Bâtiment B – 92100 Boulogne-Billancourt.

15 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 481 000 actions (soit 33,24 % du capital), donnant droit à 637 826 voix (soit 39,72 % des droits de vote).

Toutes les résolutions ont été adoptées.

A l'occasion de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont été informés que le mandat d'administrateur de Monsieur Gérard Nicou avait pris fin de plein droit ce jour, conformément aux dispositions statutaires relatives à la limite d'âge des membres du Conseil d'administration.

Le résultat détaillé du vote est consultable sur le site internet de la société ( www.geci.net ).

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