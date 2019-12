GECI INTERNATIONAL : Résultats Semestriels 2019-2020

RESULTATS SEMESTRIELS 2019-20 ET NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Un semestre de transition impacté par le ralentissement conjoncturel dans le Conseil en Technologies

Une nouvelle dimension stratégique pour dynamiser la croissance et renouer avec la profitabilité

Le Conseil d'administration réuni le 18 décembre 2019 a examiné et arrêté les comptes semestriels 2019-20 clos au 30 septembre 2019.

En M€ 2019-20

(6 mois) 2018-19

(6 mois) 2018-19

(12 mois) Chiffre d'affaires 12,97 15,32 29,7 Résultat opérationnel courant (1,62) 0,55 0,1 Résultat courant avant impôt (3,02) (0,35) (3,8) Résultat net consolidé (2,98) (0,36) (3,8) Résultat net part du Groupe (2,64) (0,36) (3,0)

FAITS MARQUANTS

__________

Le premier semestre a montré des performances commerciales contrastées selon les pôles d'activité. Le Groupe a consolidé ses positions dans la Transformation Digitale avec notamment des succès significatifs au Brésil dans le secteur des Télécoms. Par contre, dans le Conseil en Technologies, après deux années de forte croissance dans le secteur des mobilités, le Groupe a souffert d'une conjoncture économique plus incertaine dans l'industrie automobile ayant conduit à la suspension ou décalage de plusieurs projets.

Dans ce contexte, les résultats du semestre montrent une baisse du chiffre d'affaires consolidé ainsi que la diminution du taux d'occupation des effectifs productifs sur le pôle Conseil en Technologies.

Le Groupe compte un effectif global de 614 personnes au 30 septembre 2019.

RÉSULTATS

__________

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2019 s'établit à 12,96 M€, en retrait de 15 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. L'activité du Groupe se répartit entre ses différents marchés : Transformation Digitale à 79 % et Conseil en Technologies à 21 % avec l'international qui représente 25% de l'activité du Groupe.

Le résultat opérationnel courant est négatif de (1,63) M€, contre un résultat positif de 0,55 M€ au premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique principalement par

(i) la réduction du chiffre d'affaires du Conseil en Technologies

(ii) une baisse du taux d'occupation des consultants

(iii) les frais engendrés par les efforts commerciaux et recrutement intenses menés dans les différentes filiales pour gagner de nouveaux marchés.

Le résultat net part du Groupe s'établit à (2,6 M€) au 30 septembre 2019 contre (0,4) M€ au 30 septembre 2018. Ce résultat comprend des charges non courantes à hauteur de 1,4 M€ au titre d'amortissements d'incorporels et de provisions pour risques et charges exceptionnelles.

STRUCTURE FINANCIÈRE

__________

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2019 sont négatifs de (1,3) M€, contre (0,2) M€ au 31 mars 2019. Ils intègrent notamment pour un montant total de 1,8 M€ les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion d'une partie des ORNAN émises le 13 février 20191 et (ii) l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

L'endettement net du Groupe s'élève à 14,9 M€ à la clôture semestrielle et comprend notamment des obligations non encore converties au 30 septembre 2019 pour 2,0 M€, des avances accordées par le factor pour 3,6 M€ et des emprunts bancaires pour 2,1 M€. Il intègre également pour la première fois des engagements locatifs pour un montant de 3,7 M€ dus à la première application de la nouvelle norme comptable IFRS 16 relative au traitement comptable des contrats de location (sans retraitement de données comparatives).

Les liquidités s'établissent à 1,3 M€.

PERSPECTIVES

__________

La multiplication des projets en phase de finalisation ou de discussions permet au Groupe de rester confiant dans sa capacité à renouer rapidement avec sa dynamique de croissance aussi bien en Conseil en Technologies qu'en Transformation Digitale.

Pour accroître son potentiel, le Groupe a récemment engagé une nouvelle étape avec au cœur de sa stratégie, trois axes :

1- Une nouvelle gouvernance pour former et accélérer la mise en place de son business model dans les domaines des Deep Tech, du Digital, des Nouvelles Mobilités et des Services et Produits Intelligents.

2- L'optimisation de la croissance interne de toutes les filiales, en France et à l'international, sur leurs marchés cibles avec une autonomie managériale accrue.

3- Le renforcement des opportunités de croissance externe à travers la société mère du Groupe avec l'ambition d'être un acteur de l'investissement technologique focalisé sur l'incubation de projets innovants en France et à l'international.

Cette nouvelle dimension stratégique vise à renouer rapidement avec la croissance et des niveaux de rentabilité supérieurs. Elle s'accompagne d'actions au sein des filiales, pour stimuler leur prospection commerciale et optimiser leur organisation, et au sein de la société mère du Groupe, pour mettre en œuvre sa stratégie d'investissement technologique.

Les premiers effets de ces initiatives devraient contribuer à redresser les performances du Groupe d'ici la fin de l'exercice. Elles se font d'ores et déjà sentir avec, par exemple au Brésil, la signature en décembre d'une commande significative avec un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la communication pour le déploiement de la 5G.

GOUVERNANCE

__________

Sur proposition de son Président, Monsieur Serge Bitboul, le Conseil d'Administration a nommé ce jour, Monsieur Patrick Hayoun pour lui succéder au poste de Directeur Général, avec effet immédiat, les fonctions de Président et Directeur Général étant désormais dissociées. Monsieur Patrick Hayoun aura la mission d'accélérer le développement du Groupe et de préparer les évolutions des activités en poussant plus avant les forces de l'entreprise : international, expertise technologique, élargissement de la base clientèle, dimension des projets, et innovation permanente.

Monsieur Serge Bitboul, fondateur de GECI International, conserve la Présidence du Conseil d'Administration, et se consacrera à la stratégie d'innovation technologique et d'investissement du Groupe.

A l'occasion de cette nomination, Monsieur Serge Bitboul a déclaré : « Je suis très heureux et confiant que Patrick Hayoun prenne la direction générale et opérationnelle du groupe. Sa grande et forte expérience au sein d'entreprises à dimension internationale, ses qualités humaines et son sens de l'entrepreneuriat sont autant d'atouts essentiels au Groupe dans la réalisation de ses ambitions de redéploiement. »

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

__________

Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site du Groupe : www.geci.net.

AGENDA

__________

Chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020, le vendredi 15 mai 2020 après bourse

Résultats annuels de l'exercice 2019-2020, le vendredi 31 juillet 2020 après bourse

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

"Smart Solutions for a Smart World"

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. A travers sa société d'investissement technologique et son expertise des services digitaux, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

1 Le Groupe a mis en place le 11 février 2019 un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission de 400 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la Société (« ORNAN ») intégralement réservée à YA II PN, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion Yorkville Advisors Global, LP. Sur le semestre (d'avril à septembre 2019), 180 ORNAN ont été converties en action et ont donné lieu à la création de 28 095 237 actions nouvelles. Au 6 décembre 2019 et depuis la clôture précédente, au 31 mars 2019, 212 ORNAN ont été converties et ont donné lieu à la création de 38 761 903 nouvelles actions. Il reste, au 6 décembre 2019, 168 ORNAN à convertir. Un tableau de suivi des émissions est disponible sur le site Internet de la société à la rubrique Relations Investisseurs / Information réglementée.