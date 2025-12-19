GECI INTERNATIONAL : RESULTAT SEMESTRIEL A FIN SEPTEMBRE 2025

RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2025-26

CROISSANCE DE LA RENTABILITE & PERSPECTIVES

ENCOURAGEANTES

Le Conseil d'Administration de GECI International, réuni le 18 décembre 2025, a arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2025.

Faits marquants du semestre

Au cours du premier semestre 2025-26, GECI International a poursuivi sa transformation stratégique autour de ses deux pôles à fort potentiel :

la transition digitale comprenant l'activité « Calcul Haute Performance » (HPC) et simulation numérique en France, portée par la filiale AS+, et les activités d'infogérance et IT financière portées par EOLEN, et les solutions Smart City au Brésil via AS+ Do Brasil, marque solidement implantée dans la région.

Dans cette dynamique, EOLEN a engagé un repositionnement stratégique visant à élargir son redéploiement vers des services numériques à plus forte valeur ajoutée tels des centres de services internationaux 24/7/365. Cette transformation s'appuie sur une structuration renforcée de l'organisation, avec le recrutement d'ingénieurs commerciaux supplémentaires et la montée en compétences des équipes des centres de services.

La croissance forte d'AS+ Do Brasil (+17 %) et d'AS+ en France (+10 %) a compensé le repli d'EOLEN en France (-27 %), dont la transition est en cours de stabilisation.

Le 1 er semestre a également été marqué par la poursuite de l'amélioration de la rentabilité grâce à une discipline renforcée sur les coûts, la réduction des charges générales et le recentrage sur les activités les plus créatrices de valeur. La réduction de l'endettement hors IFRS 16 renforce par ailleurs la solidité financière du Groupe.

Résultats du premier semestre

En M€ 2025-26 2024-25 Évolution 2024-25 (6 mois) (6 mois) en M€ en % (12 mois) Chiffre d'affaires 9,31 9,61 - 0,30 - 3,1 % 18,2 Résultat opérationnel courant (0,14) 0,10 - 0,24 - 238 % (0,5) Résultat opérationnel 0,26 0,14 + 0,12 + 90 % (0,3) Résultat courant avant impôt 0,13 (0,05) + 0,17 + 374 % (0,6) Résultat net consolidé 0,03 (0,23) + 0,26 + 114 % (0,8) Résultat net part du Groupe 0,02 (0,26) + 0,27 + 106 % (0,9)

Au 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 9,31 millions d'euros, réparti entre Digital (43,8 %) et Technologie (56,2 %). L'International représente 55,7 % de l'activité totale, confirmant une belle dynamique de croissance.

Le résultat opérationnel progresse de 90 % à 0,26 million d'euros, soutenu par la bonne tenue du taux de marge brute malgré les investissements de recrutement, la maîtrise des charges et la baisse significative des frais généraux.

Par Pôle :

Digital : résultat opérationnel de 0,29 million d'euros en amélioration de +0,23 million d'euros sur un an, soutenu par la croissance du HPC, structurellement plus margée, et la gestion efficace des charges opérationnelles dans les autres activités en phase de redéploiement.

Technologie : résultat opérationnel de 0,34 million d'euros en retrait du fait d'importants investissements commerciaux destinés à renforcer la croissance future au Brésil.

En M€ S1 2025-26 S1 2024-25 Digital Technologie Holding Total Digital Technologie Holding Total Chiffre d'affaires 4,08 5,23 9,31 4,64 4,97 9,61 Résultat opérationnel 0,29 0,33 (0,36) 0,26 0,06 0,57 (0,49) 0,14 % du chiffre d'affaires 7,0% 6,4% - 2,8% 1,3% 11,4% - 1,4%

Après prise en compte des charges financières (0,1 million d'euros) et de l'impôt (0,1 million d'euros), le résultat net part du Groupe ressort à l'équilibre, contre une perte de -0,3 million d'euros un an plus tôt.

Structure financière

Les capitaux propres part du Groupe s'établissent à 4,9 millions d'euros au 30 septembre 2025, soit un niveau identique à celui du 31 mars 2025.

Au 30 septembre 2025, l'endettement financier consolidé du Groupe s'élève à 3,7 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros à fin mars 2025. Cette hausse provient principalement du retraitement IFRS 16 lié au transfert du siège social à Boulogne-Billancourt, et de l'apport en compte courant de l'actionnaire de référence. Hors ces éléments, la dette du Groupe ressort en baisse de -16,8 % sur un an.

La structure de la dette se présente comme suit :

0,43 million d'euros de dettes financières (y compris les découverts), contre 0,53 million d'euros à fin mars 2025 ;

0,91 million d'euros d'avance de factoring, contre 0,82 million d'euros ;

1,18 million d'euros de dettes nettes issues des Obligations Simples avec Bons de Souscription d'Actions attachés (OBSA 2 ), contre 1,68 million d'euros (pour rappel, le Groupe a obtenu un report de 10 mois du remboursement) ;

), contre 1,68 million d'euros (pour rappel, le Groupe a obtenu un report de 10 mois du remboursement) ; 0,22 million d'euros d'apport en compte courant de l'actionnaire principal, contre un montant non-significatif à fin mars 2025 ;

et 0,93 million d'euros de retraitement des loyers IFRS 16, contre 0,16 million d'euros.

Après déduction de la trésorerie disponible (0,22 million d'euros), l'endettement financier net s'élève à 3,4 millions d'euros, soit 70,2 % des fonds propres part groupe (55,8 % hors IFRS 16).

Événement postérieur à la clôture

Postérieurement à la clôture du semestre, GECI International a enregistré une décision définitive concernant le litige historique avec la Région Grand Est.

La Cour de Cassation a rendu, le 3 décembre 2025, sa décision de cassation partielle sans renvoi, confirmant que la seconde des trois garanties, et en l'occurrence souscrite en 2011 pour la deuxième avance accordée à la société Sky Aircraft était inopposable à la Société, faute d'autorisation du Conseil d'administration conformément à l'article L.225-35 du Code de commerce.

Aucun remboursement de l'avance de 6,1 millions d'euros ne peut donc plus, ni n'aurait dû être réclamé à GECI International.

La garantie de la première avance n'étant plus demandée depuis le jugement de première instance, ne reste plus que la troisième et dernière avance de 5 millions d'euros, dont 4 millions d'euros ont été retenus depuis 2014. L'exigibilité du solde de 1 million d'euros est strictement encadrée par un protocole, qui limite tout remboursement éventuel dans la limite de 10 % du résultat net annuel de la société holding GECI International.

Ces accord et arrêt de la Cour de Cassation permettent à GECI International de mettre un point final à un litige portant sur des faits remontant à plus de dix ans. Cependant, conformément au principe de prudence le Groupe mentionnera le solde, en annexe de son rapport financier dans la rubrique « Engagement Hors Bilan ».

Perspectives

GECI International aborde la seconde moitié de l'exercice avec une ambition renforcée. Le Groupe entend accélérer son développement sur ses métiers phares afin de consolider son positionnement sur les technologies les plus porteuses et les marchés de forte croissance.

En France, AS+ confirme la forte dynamique de son activité HPC, soutenue par un pipeline riche auprès des principaux acteurs industriels et institutionnels (CEA, EDF, Safran, Airbus, Total…). La filiale bénéficie d'une demande croissante pour ses expertises en audit d'architectures, optimisation applicative et maintenance premium de data centers. Elle bénéficie d'une conjoncture très favorable notamment avec l'expansion rapide de l'intelligence artificielle et les énormes besoins d'infrastructures qu'elle génère.

En parallèle, AS+ conduit des travaux de R&D soutenus, notamment sur le développement de systèmes IA agentiques et de LLM (Large Language Models) dédiés à l'automatisation de la maintenance des infrastructures HPC, afin notamment d'améliorer la productivité de ses solutions. La filiale intensifie également ses actions de positionnement dans l'écosystème quantique. L'accélération des besoins en optimisation applicative, en maintenance HPC/IA et en solutions souveraines confirme ainsi le rôle d'AS+ comme expert de référence du HPC français.

Cette dynamique alimente les perspectives de forte croissance du pôle HPC, qui devrait afficher une progression à deux chiffres sur l'exercice.

EOLEN poursuit son repositionnement vers des offres numériques à plus forte valeur ajoutée. La baisse d'activité observée au premier semestre reste contenue et s'inscrit dans une transition maîtrisée, portée par une structuration renforcée de l'organisation. Les recrutements ciblés, la montée en compétences des équipes et l'upgrade général des profils devraient contribuer à la montée en puissance des centres de services internationaux 24/7/365 dans un contexte d'automatisation croissante des process. Cette évolution s'accompagne d'un renforcement des expertises DevOps et upgrade logiciels.

EOLEN élargit par ailleurs son positionnement avec le développement de nouvelles verticales et la diversification active de sa clientèle dans la banque et les assurances. Avec un focus renouvelé sur l'exigence technique et qualitative, ce redéploiement progressif devrait permettre un retour à la croissance dès le second semestre.

Au Brésil, AS+ Do Brasil bénéficie d'un environnement porteur, marqué par la récurrence des contrats et l'élargissement des prestations vers la maintenance à forte valeur ajoutée. Depuis 2024, la filiale a consolidé sa présence dans le secteur des télécommunications, renforçant ses partenariats avec des acteurs de premier plan comme Vivo, Huawei ou Ericsson, et assurant l'excellence opérationnelle sur l'ensemble du cycle de déploiement des réseaux mobiles 4G/5G et des liens micro-ondes.

En 2025, AS+ Do Brasil lance une phase d'investissement et d'innovation : développement d'une offre « Data & IA » pour répondre à la croissance des besoins en traitement et valorisation des données, et mise en place d'un projet d'EPI [1] connecté pour sécuriser et optimiser les interventions terrain. La filiale envisage aussi d'étendre l'accompagnement de ses clients à l'Amérique du Sud et d'explorer le marché brésilien des réseaux fixes, incluant IP, communication et transport optique. Ces initiatives confirment sa stratégie de consolidation, d'innovation et d'expansion, soutenant une croissance durable et attendue à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice.

Enfin, le programme de rationalisation lancé en 2024-25 continue de produire ses effets. L'optimisation des coûts, la simplification des organisations et la meilleure allocation des ressources contribuent à renforcer durablement l'efficacité opérationnelle du Groupe. Ces efforts devraient permettre de consolider la rentabilité et de soutenir l'amélioration du résultat net sur l'ensemble de l'exercice.

Guidé par une vision d'innovation responsable et durable, GECI International confirme ainsi son ambition de répondre aux grands défis technologiques, économiques et sociétaux en s'appuyant sur un modèle résilient, créateur de valeur et orienté vers l'avenir.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société ( www.geci.net ).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires annuel 2025-26, le 15 mai 2026 après bourse.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 600 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

