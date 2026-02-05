Six nations: le XV de France ouvre le Tournoi en corrigeant l'Irlande

L'ailier du XV de France Louis Bielle-Biarrey échappe à un placage du demi de mêlée irlandais Jamison Gibson-Park, au Stade de France, à Saint-Denis, le 5 février 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

La concurrence est prévenue, les Bleus ne lâcheront pas leur couronne du Tournoi des six nations sans combattre: victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le XV de France a signé une démonstration de force, avec un Matthieu Jalibert omniprésent.

Victorieux cinq essais à deux, dont un doublé de l'inévitable Louis Bielle-Biarrey, ses 21e et 22e réalisations en 23 sélections, les joueurs de Fabien Galthié ont décroché au passage un point de bonus offensif, tout en privant leurs adversaires du bonus défensif, un paramètre qui pourrait compter dans le décompte final.

Autre bonne nouvelle, les Bleus profitent de ce succès pour déposséder le XV du Trèfle de sa 4e place au classement mondial.

"Commencer le tournoi à domicile, ça implique quasiment une victoire obligatoire", avertissait mercredi Antoine Dupont. Mission accomplie, et sans jamais trembler, face à un XV du Trèfle privé de nombreux cadres (Aki, Henshaw, Hansen, Keenan, Porter, Furlong).

Le demi de mêlée et capitaine des Bleus, de retour en sélection onze mois après sa blessure contre l'Irlande, en a profité pour prendre une petite revanche personnelle contre ces hommes en vert face à qui il avait laissé un genou à Dublin en mars dernier. Une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant neuf mois, le privant des tests d'automne.

"On fait un match plein, avec des conditions difficiles mais on a été très sérieux sur les fondamentaux et on a pu quand même jouer aussi", a-t-il commenté après le match au micro de France 2.

- Jalibert dans tous les bons coups -

Le demi d'ouveture des Bleus Matthieu Jalibert inscrit un essai face à l'Irlande, à Saint-Denis, le 5 février 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Sans Romain Ntamack, son partenaire habituel à la charnière en sélection comme au Stade toulousain, blessé, "Super Dupont" était cette fois associé à l"ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert, stratosphérique depuis le début de la saison. Et le duo a parfaitement fonctionné, avec un "Jalib" enfin libéré en bleu.

Le N.10 girondin a été dans tous les bons coups jeudi soir, à l'origine du premier essai de Bielle-Biarrey sur un 50-22 sauvé en catastrophe par Prendergast (13e), en marquant lui-même le deuxième essai sur un côté fermé de Dupont sur une mêlée à 5 m (22e), et enfin en étant à l'origine du troisième essai, signé Charles Olllivon (34e), en jouant rapidement une touche puis en sortant sa spéciale, un petit coup de pied par dessus foudroyant, puis du cinquième de Théo Attissogbe, inscrit en coin en toute fin de match (80e).

Sérieux, appliqué, le XV de France a aussi montré qu'il avait de la classe, avec un quatrième essai, celui du bonus, tout simplement magnifique: petit par dessus de Dupont derrière un ruck, reprise en demi-volée par Ramos, et "LBB" encore, avec ses jambes de feu, pour enfoncer un peu plus les hommes d'Andy Farrel (29-0) dès la 47e.

Alors, certes, les Irlandais ont ensuite redressé la tête, avec deux essais en trois minutes, signés Timoney (59e) et Milne (62e), mais le match était déjà plié. Et c'est même l'ailier palois Théo Attissogbe qui a conclu le festival bleu.

- Première pénalité contre les Bleus à la 58e -

Le deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne (D) et le deuxième ligne français Mickael Guillard au duel sur une touche, à Saint-Denis, le 5 février 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Excepté cette petite baisse de concentration en seconde période, tous les feux étaient au vert jeudi soir pour l'équipe de France, entre un Bielle-Barrey encore sur sa lancée du Tournoi 2025, quand il avait égalé le record d'essais en une édition (8), un Mickaël Guillard monstrueux en deuxième ligne, une discipline retrouvée - première pénalité sifflée contre les Bleus à la 58e minute -, et une domination quasi intégrale sur les ballons hauts, pourtant une spécialité irlandaise.

Le score final valide également les choix forts de Fabien Galthié, qui n'avait pas hésité à laisser trois de ses cadres sur leur canapé (ses deux derniers capitaines, le N.8 rochelais Grégory Alldritt et le centre du Racing Gaël Fickou, et l'ailier de l'UBB Damian Penaud, le meilleur marqueur d'essais du XV de France).

Victoire bonifiée pour le XV de France, qui s'est dégagé la voie vers une éventuelle "finale" le 14 mars sur cette même pelouse de Saint-Denis, contre le XV de la Rose.

Avant cela les Bleus auront d'abord deux rendez-vous a priori très abordables, chez de très faibles Gallois dans une semaine (15 février) à Cardiff puis contre l'Italie le 22 février à Lille.

Puis il ne faudra pas trébucher en Ecosse le 7 mars à Murrayfield, pour que les Bleus voient s'ouvrir les portes d'un 11e Grand Chelem.