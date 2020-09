GECI INTERNATIONAL : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 13 octobre 2020

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 13 octobre 2020

GECI International informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a été convoquée le mardi 13 octobre 2020 à 9 heures au siège social de la Société.

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'administration de la Société a décidé de tenir exceptionnellement cette Assemblée Générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.

Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir sans indication de mandataire ou à toute personne de leur choix, en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration prévu à cet effet. Pour être comptabilisé, le formulaire unique de vote, accompagné d'une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire financier, doit être adressé avant le 7 octobre 2020 soit par voie postale à CACEIS Corporate Trust - Direction des Opérations - Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92130 Issy-Les-Moulineaux, soit à l'adresse électronique ct-mandataires-assemblees@caceis.com.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites. Ces questions, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l'adresse assembleegenerale@geci.net (ou à défaut de pouvoir les envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social) au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'Assemblée, soit le 7 octobre 2020.

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n° 108 du 7 septembre 2020, ainsi que sur le site Internet de la Société : www.geci.net.

Conformément à l'article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires à l'Assemblée, incluant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, sont disponibles sur le site internet de la société www.geci.net dans l'espace « Relations Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales ».

Tout actionnaire peut demander à la Société de leur adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au 5ème jour avant la date de l'Assemblée Générale, de préférence par voie électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale@geci.net (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la Société).

