GECI INTERNATIONAL : GECI INTERNATIONAL RENFORCE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cooptation de Laurent Schneider-Maunoury en qualité d'administrateur indépendant

GECI International (FR001400M1R1 – ALGEC), groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie, annonce la cooptation de Laurent Schneider-Maunoury en qualité d'administrateur indépendant, décidée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 9 octobre 2026, avec effet immédiat.

Il succède à Jean-Noël Hardy, décédé le 26 mai 2026, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028.

Une expérience reconnue dans l'industrie et les technologies de pointe

Diplômé de l'École polytechnique et ingénieur du corps des Ponts et Chaussées, également titulaire d'un MBA du Collège des Ingénieurs, Laurent Schneider-Maunoury dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'activités industrielles, la conduite de transformations et le développement de technologies de pointe.

Il a exercé des responsabilités opérationnelles et de direction générale au sein de groupes et d'entreprises des secteurs de l'aéronautique, de la défense et des technologies, notamment chez PSA, Safran (Snecma Moteurs, Messier-Dowty, SLCA), Saphymo, Quantel et Daher. Il a également dirigé Naval Energies et présidé le Conseil d'administration de Lactips, entreprise spécialisée dans les polymères biosourcés. Plus récemment, il a présidé CWS (Computed Wing Sail), société développant des solutions de propulsion vélique, et exercé les fonctions de Directeur général délégué de Revima Group, acteur de l'industrie aéronautique.

Son parcours associe expérience de direction, transformation industrielle et connaissance des environnements technologiques exigeants.

Serge Bitboul, Président-directeur général de GECI International, déclare :

« Nous sommes heureux d'accueillir Laurent Schneider-Maunoury au sein de notre Conseil d'administration. Son expérience industrielle et sa connaissance des secteurs technologiques de pointe seront des atouts pour accompagner les ambitions de développement du Groupe. Nous souhaitons également rendre hommage à Jean-Noël Hardy, dont nous saluons l'engagement et la contribution au Conseil d'administration au fil des années. »

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

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