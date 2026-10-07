GECI INTERNATIONAL : GECI INTERNATIONAL PRÉCISE LE LIEU DE TENUE DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

GECI International rappelle que l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026 se tiendra le 15 octobre 2026 à 8h30 dans les Immeubles ARDEKO, salle Louxor, à Boulogne-Billancourt .

Les actionnaires sont informés que les Immeubles ARDEKO sont situés au 58 avenue Emile Zola (Bâtiment B), 92100 Boulogne-Billancourt (et non au 58 avenue du Général de Gaulle).

Les modalités de participation à cette Assemblée Générale demeurent inchangées.

Pour rappel, les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société : https://www.geci.net/assemblees-generales/ .

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

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