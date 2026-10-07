Le Danemark accuse la Russie d'actes de sabotage contre ses entreprises du secteur de la défense

Un drapeau du Danemark flotte devant l'ambassade du pays à Moscou
par Jacob Gronholt-Pedersen
La Russie a lancé des opérations de sabotage contre des entreprises danoises fournissant l'Ukraine après avoir conclu que ses tentatives de perturbation à plus grande échelle n'avaient pas freiné le soutien militaire occidental à Kyiv, a déclaré mercredi une responsable des services de renseignement danois.
Ces opérations reflètent une escalade significative dans la campagne de guerre hybride menée par Moscou, a déclaré Josefine Christensen, analyste en chef au sein du Service de renseignement de la police danoise (PET), lors d'une conférence sur la sécurité intérieure à Copenhague.
"Au printemps, nous avons observé beaucoup de préparatifs, mais très peu de passages à l'acte ; au début de l'été, nous avons constaté qu'ils commençaient à mener beaucoup plus d'opérations", a-t-elle dit.
Selon elle, la Russie a conclu que ses précédentes offensives, plus larges, "n'avaient pas eu pour effet de dissuader les pays occidentaux de l'Otan de soutenir l'Ukraine".
Moscou conserve le contrôle politique des attaques, mais leur audace opérationnelle ne cesse de croître, a-t-elle ajouté. La Russie "tente désormais de frapper des cibles ayant un impact direct sur la ligne de front, [ce qui] concerne notamment la production d'armes".
Moscou nie toute implication dans des opérations de sabotage ou de guerre hybride. L'ambassade de Russie à Copenhague a rejeté mercredi ces accusations, reprochant aux autorités danoises des accusations infondées.
Josefine Christensen a cité une liste établie par le ministère russe de la Défense répertoriant des fabricants européens présumés de drones et de composants de drones que Moscou a désignés en avril comme des cibles militaires potentielles, sans donner davantage de précisions.
La Russie recourt de plus en plus à des intermédiaires non formés - notamment des sans-abri et des toxicomanes - recrutés via Telegram et d'autres réseaux sociaux. Cela débute généralement par des tâches simples telles que des reconnaissance ou des photographies, avant d'évoluer vers de véritables opérations de sabotage, selon le PET.
"Il peut s'agir de n'importe qui cherchant simplement à gagner de l'argent rapidement", a déclaré Josefine Christensen. "Si la première personne échoue, ils en enverront une autre jusqu'à ce qu'ils parviennent à leurs fins."
Le service de renseignement militaire du Danemark a déclaré en septembre que la Russie était susceptible d'intensifier ses attaques hybrides contre l'Occident dans les mois à venir, après que l'Allemagne a accusé Moscou d'être responsable d'une tentative d'attaque de drone contre l'aéroport de Leipzig/Halle au mois d'août.
En septembre 2025, avant que le Danemark n'accueille un sommet de l'UE, des drones ont perturbé le trafic aérien dans six aéroports du pays - dont celui de Copenhague, le plus fréquenté de la région nordique - dans ce que la Première ministre Mette Frederiksen a qualifié d'attaque hybride.
(Reportage Jacob Gronholt-Pedersen, version française Benjamin Mallet)
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