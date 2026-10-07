Le Danemark accuse la Russie d'actes de sabotage contre ses entreprises du secteur de la défense

Un drapeau du Danemark flotte devant l'ambassade du pays à Moscou

par Jacob Gronholt-Pedersen

La Russie a lancé des ‌opérations de sabotage contre des entreprises danoises fournissant l'Ukraine après avoir conclu que ses tentatives de perturbation à ​plus grande échelle n'avaient pas freiné le soutien militaire occidental à Kyiv, a déclaré mercredi une responsable des services de renseignement danois.

Ces opérations reflètent une escalade significative dans la campagne de guerre hybride menée par Moscou, a ​déclaré Josefine Christensen, analyste en chef au sein du Service de renseignement de la police danoise (PET), lors d'une conférence sur la sécurité intérieure à ​Copenhague.

"Au printemps, nous avons observé beaucoup de préparatifs, mais ⁠très peu de passages à l'acte ; au début de l'été, nous avons constaté qu'ils commençaient à mener ‌beaucoup plus d'opérations", a-t-elle dit.

Selon elle, la Russie a conclu que ses précédentes offensives, plus larges, "n'avaient pas eu pour effet de dissuader les pays occidentaux de l'Otan de soutenir ​l'Ukraine".

Moscou conserve le contrôle politique des ‌attaques, mais leur audace opérationnelle ne cesse de croître, a-t-elle ajouté. La Russie "tente ⁠désormais de frapper des cibles ayant un impact direct sur la ligne de front, [ce qui] concerne notamment la production d'armes".

Moscou nie toute implication dans des opérations de sabotage ou de guerre hybride. L'ambassade de Russie à Copenhague ⁠a rejeté mercredi ces ‌accusations, reprochant aux autorités danoises des accusations infondées.

Josefine Christensen a cité une liste établie ⁠par le ministère russe de la Défense répertoriant des fabricants européens présumés de drones et de composants de ‌drones que Moscou a désignés en avril comme des cibles militaires potentielles, sans donner davantage ⁠de précisions.

La Russie recourt de plus en plus à des intermédiaires non formés - ⁠notamment des sans-abri et des ‌toxicomanes - recrutés via Telegram et d'autres réseaux sociaux. Cela débute généralement par des tâches simples telles que des ​reconnaissance ou des photographies, avant d'évoluer vers de véritables opérations ‌de sabotage, selon le PET.

"Il peut s'agir de n'importe qui cherchant simplement à gagner de l'argent rapidement", a déclaré Josefine Christensen. "Si la ​première personne échoue, ils en enverront une autre jusqu'à ce qu'ils parviennent à leurs fins."

Le service de renseignement militaire du Danemark a déclaré en septembre que la Russie était susceptible d'intensifier ses attaques hybrides ⁠contre l'Occident dans les mois à venir, après que l'Allemagne a accusé Moscou d'être responsable d'une tentative d'attaque de drone contre l'aéroport de Leipzig/Halle au mois d'août.

En septembre 2025, avant que le Danemark n'accueille un sommet de l'UE, des drones ont perturbé le trafic aérien dans six aéroports du pays - dont celui de Copenhague, le plus fréquenté de la région nordique - dans ce que la Première ministre Mette Frederiksen a qualifié d'attaque hybride.

(Reportage ​Jacob Gronholt-Pedersen, version française Benjamin Mallet)