Basket: Le président délégué de l'ASVEL plaide pour "une ligue unique" entre la NBA et l'Euroligue

Entretien avec Gaëtan Muller, vice-président de l'ASVEL, à Paris

par Vincent Daheron

Gaëtan Muller, le président délégué du club ‌de basket de l'ASVEL, plaide pour "une ligue unique" afin de tirer "le meilleur des deux mondes" entre l'Euroligue (C1) et la NBA, qui ​a prévu de lancer une ligue européenne en 2027.

Il s'exprimait dans le cadre d'une interview accordée mercredi à Reuters alors que les clubs actionnaires de la prestigieuse compétition européenne ont rejeté mardi une proposition de collaboration de la ligue nord-américaine.

Les 13 clubs ​actionnaires de l'Euroligue étaient réunis mardi sur les bords du lac de Côme (Italie) pour discuter d'un plan d'expansion et de la proposition formulée par la NBA, à ​laquelle l'avenir du basket européen est lié.

Des sources proches du dossier ⁠ont déclaré à Reuters que ces clubs actionnaires avaient rejeté la proposition de la NBA, ajoutant que la porte ‌n'était toutefois pas encore définitivement fermée concernant un éventuel prochain accord.

"Je sors de cette réunion extrêmement positif", a dit à Reuters Gaëtan Muller, le président délégué de l'ASVEL. "On a montré qu'on est tous ​unis pour essayer d'avancer dans le même sens."

La ‌NBA avait annoncé l'année dernière vouloir lancer une ligue NBA Europe à l'automne 2027, avec ⁠16 clubs sur la ligne de départ. La NBA et l'Euroligue ont répété tout au long de l'année vouloir travailler ensemble à une nouvelle compétition, tout en affirmant chacune être prête à avancer seule si aucun accord n'était trouvé.

"Pour nous, une ligue ⁠forte, c'est une ligue ‌unique", estime Gaëtan Muller. "Il est évident que la NBA Europe et l'Euroleague seraient bien plus fortes ensemble. ⁠L'idéal serait d'avoir un seul et unique produit, clair et simple : avec la force de l'Euroligue sur la partie sportive et ‌fan, et la force de la NBA sur la partie marketing et de marque."

"Quoi qu'il arrive, c'est l'union ⁠de ces 13 clubs qui va créer la valeur pour le développement d'un produit. Pour ⁠la NBA, on sait que ‌son produit est ultra 'bankable', avec des droits TV monstrueux. J'espère qu'à terme, une voie commune sera trouvée", poursuit-il.

Tony Parker, le président ​et désormais coach de l'ASVEL, n'a jamais caché l'intérêt de son ‌club pour la future NBA Europe. Selon Gaëtan Muller, son ami de longue date, le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs peut aider ​à un rapprochement entre les deux entités.

"Le meilleur serait d'avoir un projet commun avec la NBA, et je crois vraiment que l'ASVEL et Tony Parker peuvent être un pont magnifique pour aller chercher le meilleur des deux mondes", assure Gaëtan Muller. "Mais ⁠tout ça ne peut pas se faire n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Il y a eu 26 ans d'histoire, et ça ne s'efface pas."

"Tony devient un interlocuteur privilégié dans le sens où il a une connaissance parfaite de ces deux mondes."

Le président délégué du club de Lyon-Villeurbanne s'est par ailleurs réjoui de la décision de transformer les 13 clubs actionnaires en franchises.

"La franchise donne une visibilité dans le temps, une pérennisation qui aide à développer un modèle économique autour", a-t-il noté.

(Reportage de ​Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)