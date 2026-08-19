À 35 ans, faut-il encore acheter sa résidence principale ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 19/08/2026 à 09:38

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La résidence principale est-elle toujours le meilleur choix à 35 ans ? Avant de signer, plusieurs paramètres méritent d’être examinés.

À 35 ans, l’achat d’une résidence principale apparaît souvent comme une étape incontournable. Pourtant, entre envie de liberté, évolution professionnelle, hausse des prix immobiliers et nouvelles façons d’envisager son patrimoine, le traditionnel « devenir propriétaire à tout prix » n’est plus forcément la seule stratégie pertinente. À cet âge charnière, la bonne question n’est pas seulement de savoir s’il faut acheter ou louer, mais plutôt quel choix correspond le mieux à son projet de vie, à ses finances et à ses ambitions à long terme.

Devenir propriétaire pour préparer l’avenir, mais pas à n’importe quel prix

Acheter son logement peut néanmoins représenter un véritable levier de sécurité. En devenant propriétaire, on transforme une partie de ses dépenses courantes en constitution de patrimoine. Une fois le crédit remboursé, le logement représente aussi une protection importante pour la retraite, période durant laquelle les revenus diminuent généralement. Le poste logement reste en effet l’une des principales charges des ménages : ne plus avoir de loyer ou de mensualité à payer permet de préserver son niveau de vie lorsque les ressources baissent. À cela s’ajoute une dimension plus personnelle : posséder son propre appartement ou sa maison permet de s’installer durablement, de réaliser les travaux souhaités et d’aménager son intérieur sans dépendre d’un propriétaire.

Mais acheter à 35 ans ne doit pas être une décision prise uniquement par réflexe. Le premier critère à examiner reste la durée pendant laquelle on prévoit de conserver le bien. Les frais liés à l’acquisition, comme les frais de notaire, les frais de dossier, les garanties ou encore les éventuels travaux, nécessitent plusieurs années pour être amortis. Une personne qui envisage une mutation professionnelle, un départ à l’étranger ou un changement important de mode de vie peut avoir intérêt à conserver davantage de souplesse grâce à la location. Dans les grandes villes où les prix d’achat restent élevés par rapport aux loyers, louer peut aussi permettre de préserver sa capacité d’épargne tout en préparant un futur projet immobilier.

Résidence principale ou investissement locatif : il n’existe pas un seul chemin

À l’inverse, rester locataire ne signifie pas renoncer à investir dans la pierre . Certains profils choisissent une stratégie différente : acheter un bien destiné à la location tout en continuant à louer leur résidence principale. Cette approche peut être intéressante pour les personnes mobiles ou qui souhaitent commencer à se constituer un patrimoine grâce à l’effet de levier du crédit. Le bien locatif peut ensuite générer des revenus complémentaires à la retraite. Une autre possibilité consiste à acquérir plus tard un logement correspondant davantage à ses besoins futurs, notamment dans une région où l’on souhaite réellement s’installer.

Le financement reste évidemment un élément central dans cette réflexion. À 35 ans, la durée d’emprunt permet généralement de bénéficier d’un horizon plus confortable, mais il est essentiel de comparer les offres et d’évaluer précisément sa capacité d’endettement. Avec son crédit immobilier, BoursoBank accompagne les projets d’achat dans l’ancien, le neuf ou sur plan, avec ou sans travaux, pour une durée pouvant aller de 7 à 25 ans et dès 100 000 euros empruntés. L’offre propose notamment une réponse de principe immédiate, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié et une renégociation du crédit sans frais et entièrement en ligne lorsque les conditions sont réunies. Les futurs acquéreurs peuvent également simuler leur capacité d’emprunt, leurs mensualités ou un éventuel rachat de crédit directement en ligne.

Le meilleur moment pour acheter est celui qui correspond à votre situation

L’évolution des conditions de vie doit également entrer dans l’équation. À 35 ans, certains cherchent avant tout la stabilité familiale et professionnelle, tandis que d’autres privilégient la mobilité ou l’entrepreneuriat. Il n’existe donc pas d’âge idéal pour acheter, mais plutôt un moment où le projet devient cohérent. L’emplacement du logement, son potentiel d’évolution, sa performance énergétique et les perspectives du quartier sont autant de critères à analyser avant de signer. BoursoBank propose d’ailleurs une offre de crédit immobilier écoresponsable permettant de bénéficier d’une remise de 0,10 % sur le taux pour certains logements classés A ou B au diagnostic de performance énergétique, afin d’encourager l’acquisition de biens plus économes en énergie.

À 35 ans, acheter sa résidence principale peut être une excellente décision, à condition qu’elle s’inscrive dans une stratégie globale. Pour certains, devenir propriétaire permet de sécuriser l’avenir et de préparer sereinement la retraite. Pour d’autres, conserver sa liberté, investir autrement ou attendre un projet plus abouti sera plus pertinent. L’essentiel est de ne pas opposer systématiquement achat et location : la meilleure option reste celle qui correspond à son horizon de vie, à ses finances et à ses objectifs patrimoniaux.