Ukraine : l'ex-ministre de la Défense récemment limogé demande de "restaurer le processus démocratique" et d'ouvrir la voie à des élections

"Les gens ne peuvent pas vivre sans fin dans un État dans lequel ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions sont prises", a souligné Mikhaïlo Fedorov.

Mikhaïlo Fedorov à Bruxelles, en Belgique, le 18 juin 2026. ( AFP / JOHN THYS )

Limogé en juillet par le président Volodymyr Zelensky, le populaire ex-ministre de la Défense Mikhaïlo Fedorov, a appelé mardi 18 août à restaurer "un processus démocratique complet" en Ukraine et à ouvrir la voir à des élections malgré l'invasion russe.

"La démocratie ne peut pas être retenue en otage par la Russie" , a-t-il affirmé dans un discours diffusé mardi sur YouTube, remettant sur la table l'épineuse question de l'organisation d'élections, impossible sous la loi martiale en vigueur depuis le début de l'invasion russe de grande ampleur de l'Ukraine, en février 2022.

"Nous nous battons précisément parce que nous voulons rester un État européen libre. (...) Ainsi, nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de restaurer un processus démocratique complet même en pleine guerre prolongée", a-t-il déclaré.

Il reconnaît la complexité de l'organisation d'un scrutin en temps de guerre, citant notamment la difficulté de garantir le droit de vote des militaires, des électeurs dans les zones proches du front et des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger , des arguments déjà avancés par Volodymyr Zelensky pour expliquer l'absence d'élection présidentielle.

"Mais complexité ne signifie pas impossibilité. L'Ukraine a fait à de nombreuses reprises ce que le monde croyait impossible. Nous pouvons trouver une solution ici aussi", a assuré Mikhaïlo Fedorov.

Manifestations de soutien

Son éviction mi-juillet décidée par le chef de l'État a causé une vague de manifestations en Ukraine qui se sont poursuivies au mois d'août et ont poussé Volodymyr Zelensky à également remplacer le commandant de l'armée, Oleksandre Syrsky, considéré comme le rival de Mikhaïlo Fedorov.

"Les gens ne peuvent pas vivre sans fin dans un État dans lequel ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions sont prises" , a encore dit l'ancien ministre, qui avait été nommé en janvier à l'âge de 35 ans pour réaliser de grandes réformes dans l'armée ukrainienne. Il n'a pas donné d'informations dans son discours sur la suite de sa carrière. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne reviendrait au gouvernement qu'en tant que ministre de la Défense.

Le président Zelensky a cependant nommé Ievgueniï Khmara, un responsable des services de sécurité (SBU) respecté et au CV jusqu'ici vierge de toute expérience politique, en tant que ministre de la Défense par intérim, semblant mettre fin à tout espoir de revenir sur sa décision. Sa nomination définitive à la tête du ministère a été soumise pour approbation au Parlement ukrainien qui a repris le travail mardi après la pause parlementaire estivale et pourrait voter dès mercredi.

Une nouvelle manifestation de soutien à Mikhaïlo Fedorov est prévue devant le Parlement mercredi matin selon Serguiï Sternenko, son ancien conseiller au ministère et soutien.