GE Vernova: valide une technologie pour turbines à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce avoir finalisé la validation de sa technologie avancée de combustion à faible émission de NOx (ou DLN, pour Dry Low NOx) destinée aux turbines à gaz des classes B et E.



Ces tests, menés à Greenville, en Caroline du Sud, confirment le fonctionnement sur du gaz naturel, des mélanges hydrogène-gaz naturel et de l'hydrogène pur, avec des émissions sèches inférieures à 25 ppm NOx.



Cette technologie sera disponible dès 2026 pour les nouvelles et anciennes turbines des classes B et E.



Cette innovation élimine l'usage de diluants, améliore l'efficacité énergétique (4 à 7 %), réduit les émissions de NOx et prolonge les intervalles de maintenance.



GE Vernova renforce ainsi son engagement dans la décarbonation de ses flottes industrielles, qui comptent environ 2 800 turbines installées dans le monde.





