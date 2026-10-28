GE Vernova va racheter Trench Group à Triton Partners pour 9 milliards de dollars

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Le fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N a annoncé mercredi qu'il allait racheter le fabricant d'équipements de réseau haute tension Trench Group à la société d'investissement Triton Partners, dans le cadre d'une transaction de 9 milliards de dollars, dans le but de développer son activité d'électrification et de tirer parti de la forte hausse des investissements dans les réseaux électriques.

Cette acquisition renforcera l’offre de GE Vernova en composants essentiels pour les réseaux électriques et élargira sa gamme de produits, alors que les services publics du monde entier augmentent leurs dépenses en matière de transport d’électricité pour répondre à la demande croissante en électricité générée par les centres de données et l’électrification industrielle.

Cette opération permettrait d’augmenter la capacité de production et d’étendre la présence géographique de GE Vernova en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, tout en donnant à l’entreprise accès au carnet de commandes et aux accords-cadres de Trench, d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars.

GE Vernova prévoit de financer le prix d’achat à parts égales en numéraire et par emprunt, et de finaliser la transaction fin 2027.

Par ailleurs, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la troisième fois consécutive, les portant de 45,5 à 46,5 milliards de dollars à 46,5 à 47,5 milliards de dollars.