GE Vernova va fournir 17 éoliennes pour le nouveau parc de Fortore en Italie
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:20

GE Vernova a été sélectionnée par l'un des principaux opérateurs nationaux dans le domaine des énergies renouvelables, , pour fournir 17 éoliennes terrestres de 6,1 MW-158 m pour un nouveau parc éolien à Fortore, Bénévent, en Italie

Ce projet, d'une capacité de plus de 100 mégawatts (MW), a été l'un des plus grands parcs éoliens attribués lors d'une vente aux enchères organisée par l'agence italienne de l'énergie, Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Les livraisons des 17 éoliennes sont prévues pour commencer au deuxième trimestre 2027.

Cette nouvelle commande Fortore fait suite à une étape clé de la collaboration entre GE Vernova et IVPC Group qui porte sur l'installation récente de la première éolienne Cypress de 6,1 MW en Italie au parc éolien de Montefalcone d'IVPC.

Gilan Sabatier, directeur commercial de l'activité Onshore Wind de GE Vernova sur les marchés internationaux, a déclaré : " Le projet renforce notre présence dans le pays et notre engagement envers la transition énergétique européenne, tout en soulignant comment notre technologie de 6,1 MW donne aux opérateurs un avantage concurrentiel lors des enchères grâce à une livraison d'énergie durable et à grande échelle. "

