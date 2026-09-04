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GE Vernova va fournir 16 unités de ses éoliennes dans les Highlands écossais
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 12:12
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GE Vernova a annoncé avoir signé un accord avec ESB (Electricity Supply Board) pour fournir 16 unités de ses éoliennes terrestres de 6,1 MW-158 m pour le parc éolien Chleansaid de 96 MW dans les Highlands écossais.

L'accord comprend un accord de service de 20 ans.

"Avec plus de 1 800 turbines déployées dans un large éventail d'applications et plus de 38 millions d'heures d'exploitation, les produits de 6 MW de GE Vernova offrent polyvalence, fiabilité et une performance durable fiable" indique le groupe.

Toutes les turbines de ce projet utiliseront la technologie éprouvée à pales doubles de GE Vernova, qui permet à des projets logistiquement complexes de libérer les avantages d'un rotor plus grand et d'une production d'énergie accrue.

Ce projet soutient davantage l'objectif du Royaume-Uni de décarboner le réseau électrique et d'étendre la capacité renouvelable en Ecosse.

Gilan Sabatier, directeur commercial de GE Vernova pour l'éolien terrestre sur les marchés internationaux, a déclaré : "Ce sera la première utilisation de notre turbine de 6 MW de force au Royaume-Uni, s'appuyant sur notre empreinte et notre base installée existantes au Royaume-Uni. En livrant notre plateforme de 6 MW avec notre technologie éprouvée à lames divisées, nous permettons à ESB de maximiser la production sur ce site. "

Paul Lennon, responsable des énergies renouvelables et membre du conseil d'administration des énergies renouvelables écossaises de l'ESB, a déclaré : " Chleansaid marque une étape importante pour l'ESB en tant que premier projet éolien terrestre entièrement développé en Écosse et constitue une étape importante dans la réalisation de nos ambitions en matière d'énergies renouvelables. "

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