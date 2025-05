GE Vernova:va aider à la décarbonisation du réseau norvégien information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 12:27









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé la mise en place de deux produits haute tension de 420 kV sans hexafluorure de soufre (SF6sans gaz) pour Statnett, le gestionnaire de réseau de transport (TSO) norvégien, et Equinor.



Le contrat porte sur la conception, la fourniture et l'installation d'unités SIG à Skaidi et Hyggevatn dans le cadre du projet de ligne de transmission à 420 kV de Statnett.



Ce contrat permettra de moderniser le réseau électrique norvégien, à augmenter la capacité et à électrifier l'île de Melkøya, qui abrite le champ gazier d'Equinor à Snøhvit et l'usine de GNL Hammerfest.



' Il s'agit d'une autre étape importante dans notre parcours d'électrification et de décarbonisation des réseaux mondiaux. Nous sommes fiers de soutenir les ambitions climatiques de la Norvège' a déclaré Eric Chaussin, responsable de l'activité Transmission d'énergie du segment Électrification de GE Vernova.





Valeurs associées GE VERNOVA 449,930 USD NYSE +0,73% GE VERNOVA RG-WI 140,110 USD NYSE -2,04%