GE Vernova renforce son engagement dans le secteur des réseaux électriques grâce à un accord de 9 milliards de dollars avec Trench et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires

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* GE Vernova prévoit de répartir le prix d'achat à parts égales entre les liquidités et l'endettement

* Trench devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars en 2028

* L'Ebitda ajusté du troisième trimestre a dépassé le consensus LSEG, les commandes ayant bondi de 96 % pour atteindre 29,3 milliards de dollars

(Ajout de puces, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 7 et du graphique après le paragraphe 13)

GE Vernova GEV.N a annoncé mercredi son intention d’acquérir le fabricant d’équipements de réseaux haute tension Trench Group dans le cadre d’une transaction de 9 milliards de dollars auprès de la société d’investissement Triton Partners, et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour la troisième fois consécutive.

Les services publics investissent davantage dans les réseaux électriques pour remplacer les infrastructures vieillissantes et répondre à la demande des centres de données et de l’électrification industrielle. Ces dépenses stimulent la demande en réseaux de transport haute tension et en équipements spécialisés, ce qui profite à des fournisseurs tels que GE Vernova.

GE Vernova a indiqué que cette acquisition renforcerait sa production nord-américaine de composants de réseau grâce à une usine Trench récemment ouverte à Charlotte, en Caroline du Nord, où la production d’équipements de 765 kilovolts (kV) devrait débuter fin 2027.

Le fabricant d’équipements électriques prévoit que Trench générera environ 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires et affichera une marge d’EBITDA ajusté d’environ 36 % en 2028.

Cette opération permettrait également d’augmenter la capacité de production et d’étendre la présence de GE Vernova en Europe et en Asie, tout en lui donnant accès au carnet de commandes de Trench, d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars.

GE Vernova prévoit de financer le prix d’achat à parts égales en numéraire et par emprunt, et de finaliser la transaction fin 2027.

L'action de la société a progressé de 4,1 % à 931,84 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché.

LA DEMANDE MOTORISE LA CROISSANCE

La société a déclaré qu’elle tablait désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 46,5 et 47,5 milliards de dollars en 2026, contre une estimation précédente de 45,5 à 46,5 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 27 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 12,64 milliards de dollars. L’EBITDA ajusté de GE Vernova s’est établi à 1,94 milliard de dollars ce trimestre, dépassant l’estimation des analystes compilée par LSEG, qui s’élevait à 1,68 milliard de dollars.

Les commandes dans le secteur de l’énergie ont presque triplé grâce à la demande de turbines à gaz et de services, tandis que le chiffre d’affaires de la division Électrification a grimpé de 51 %, porté par la hausse des ventes de solutions pour sous-stations, d’appareillages de commutation et de transformateurs.

Les commandes ont bondi de plus de 96 % pour atteindre 29,3 milliards de dollars et le carnet de commandes a atteint le niveau record de 197 milliards de dollars.

GE Vernova a déclaré qu’elle s’attendait désormais à ce que les droits de douane mondiaux ajoutent moins de 100 millions de dollars à ses coûts en 2026, contre une estimation précédente comprise entre 100 et 200 millions de dollars.