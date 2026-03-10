GE Vernova progresse grâce à l'extension de sa capacité de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 1,4 % à 841,5 dollars

** GE Vernova va investir 200 millions de dollars pour augmenter sa capacité de production dans le secteur de l'électrification en établissant une nouvelle usine à Hai Phong, au Vietnam

** La nouvelle installation fabriquera de grands transformateurs de puissance, principalement pour les projets de courant continu à haute tension (HVDC)

** L'usine de Hai Phong devrait être développée en plusieurs phases et être pleinement opérationnelle en 2028

** En incluant le mouvement de la session, GEV est en hausse de ~29% depuis le début de l'année