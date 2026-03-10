 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE Vernova progresse grâce à l'extension de sa capacité de production
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N ont augmenté de 1,4 % à 841,5 dollars

** GE Vernova va investir 200 millions de dollars pour augmenter sa capacité de production dans le secteur de l'électrification en établissant une nouvelle usine à Hai Phong, au Vietnam

** La nouvelle installation fabriquera de grands transformateurs de puissance, principalement pour les projets de courant continu à haute tension (HVDC)

** L'usine de Hai Phong devrait être développée en plusieurs phases et être pleinement opérationnelle en 2028

** En incluant le mouvement de la session, GEV est en hausse de ~29% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
841,845 USD NYSE +1,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank