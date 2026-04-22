GE Vernova progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N gagnent 2,7 % à 1018,25 $ avant le marché

** GEV relève ses prévisions de revenus annuels, la forte demande des centres de données augmentant la croissance des commandes dans ses unités d'énergie et d'électrification

** Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 44,5 et 45,5 milliards de dollars en 2026, contre 44 à 45 milliards de dollars précédemment

** Les commandes s'élèvent à 18,3 milliards de dollars pour l'ensemble des segments, soit une hausse de 71 %

** L'unité d'électrification déclare un bénéfice de base de 528 millions de dollars, contre 205 millions de dollars il y a un an

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 51,6 % depuis le début de l'année