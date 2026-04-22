Carrefour: ventes quasi stables au 1er trimestre, pas d'"impact" de la guerre au Moyen-Orient

( AFP / WOJTEK RADWANSKI )

Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 21,1 milliards d'euros au premier trimestre 2026 (en progression de 0,5%, carburant inclus), porté par des ventes en hausse en France et en Espagne, a annoncé mercredi le distributeur qui n'a pas constaté d'"impact" lié à la guerre au Moyen-Orient.

"Depuis le début de la crise au Moyen-Orient, le groupe n'a pas constaté de changements significatifs dans les habitudes de consommation ni d'impact matériel sur son activité", a assuré le directeur exécutif finances et gestion du groupe, Matthieu Malige, lors d'un point téléphonique avec les agences de presse.

"Ce que nous disent nos partenaires locaux et Majid Al Futtaim", qui exploite Carrefour en franchise notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, "c'est que l'ensemble des magasins sont ouverts", a précié M. Malige, réfutant toute tension "à ce stade" sur "les stocks" ou "problème d'approvisionnement".

Du côté des consommateurs européens, aucune "évolution particulière" n'a été observée "en mars, début avril" par rapport au début de l'année, selon M. Malige.

Cité dans un communiqué, le PDG de Carrefour Alexandre Bompard s'est félicité d'"une croissance solide" dans "un environnement géopolitique et macroéconomique volatil", confirmant les objectifs du groupe pour 2026.

En France, ses ventes ont augmenté de 1,9%, tirées notamment par les magasins de proximité (+8,3%) et un "marché alimentaire toujours soutenu" après un ralentissement temporaire en fin d'année 2025.

Le groupe évoque des "gains de parts de marché, soutenus par les investissements dans la compétitivité", avec des baisses de prix ciblées, "et l’amélioration de la satisfaction clients".

La transformation des anciens hypermarchés Cora rachetés en 2024 commence également à porter ses fruits, selon le groupe. Au moins six anciens Cora en difficulté doivent toutefois passer cette année en location-gérance, variante de la franchise où le distributeur reste propriétaire du fonds de commerce.

Par ailleurs, alors que certains fournisseurs demandent une réouverture des négociations commerciales face à la hausse des coûts de l'énergie liée à la guerre en Iran, M. Malige a estimé qu'il était "trop tôt", évoquant une inflation encore "très faible".

En Espagne, Carrefour enregistre des ventes en croissance de 3,4%.

Au Brésil, son deuxième marché, le groupe revendique une "performance résiliente" (-0,3%) dans un contexte marqué par la baisse des volumes et un ralentissement de l'inflation alimentaires.

En Argentine, ses ventes reculent de 16,3% en raison de la dépréciation du peso argentin, mais augmentent de 23,6% hors effets de change et hors carburant en raison d'une forte inflation.