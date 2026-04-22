Essilorluxottica: chiffre d'affaires en hausse de 4,1% à 7,127 milliards d'euros au 1T

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 7,127 milliards d'euros, en hausse de 4,1% au premier trimestre, qui continue d'être soutenu par ses modèles de lunettes dotées d'intelligence artificielle.

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le chiffre d'affaires, qui correspond aux attentes, a progressé de 10,8% à taux de change constants par rapport aux trois premiers mois de l'année passée, selon un communiqué du groupe.

Essilorluxottica a maintenu "une dynamique robuste dans l’ensemble des régions et des activités, portée par la solidité de nos activités liées à l’optique et aux lunettes, et par notre dynamique d’innovation", ont commenté le PDG Francesco Milleri et Paul du Saillant, directeur général délégué, cités dans le communiqué.

"La demande pour les lunettes avec IA a continué de soutenir à la fois l'activité des magasins physiques et le e-commerce", souligne le champion des verres optiques, des montures et des lunettes de soleil.

Les ventes ont progressé de 12,5% en Amérique du Nord et de 9,5% dans la zone Europe-Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à taux de change constants, "soutenues par les lunettes avec IA et la solide performance de la marque Ray-Ban".

Le groupe franco-italien prévoit de réaliser au cours des cinq prochaines années "une croissance soutenue de son chiffre d’affaires" à taux de change constants

Ces perspectives à long terme reflètent, selon lui, "l'expansion" de sa "plateforme santé fondée sur l'IA".