information fournie par Boursorama avec AFP • 22/04/2026 à 19:29

Allemagne/télévision: Bruxelles autorise le rachat de Sky par RTL

Logo Sky à Berlin ( AFP / LILAS TANTUSSI DEVOS )

La Commission européenne a donné mercredi son feu vert à l'acquisition par RTL Allemagne des activités germanophones de son concurrent Sky, qui doit l'aider à résister aux géants américains du streaming.

Dans un communiqué, l'exécutif européen dit avoir conclu que cette transaction "ne créerait pas de problème de concurrence" au sein de l'UE.

Elle a même jugé inutiles des engagements proposés par RTL pour renforcer la concurrence sur le marché publicitaire, et n'a donc posé aucune condition à cette opération.

RTL Allemagne avait annoncé en juin 2025 l'achat pour un montant pouvant atteindre un peu plus de 500 millions d'euros, des activités germanophones de Sky diffusées en Allemagne, Autriche, Suisse et Luxembourg.

Ce rapprochement va donner naissance à un ensemble servant 11,5 millions d'abonnés avec une offre mêlant divertissement, films et séries, information et droits sportifs, incluant des rencontres du championnat de football allemand ou la Formule 1.

RTL veut ainsi accroître son offre qui reposait jusqu'ici sur les chaînes d'information et de divertissement.

L'acquisition est la plus importante de l'histoire du groupe basé à Cologne.

Le vendeur, le groupe britannique Sky, appartient au câblo-opérateur américain Comcast.