GE Vernova: obtient un contrat avec la marine états-unienne

(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que son activité Power Conversion a obtenu un contrat pour développer et livrer un système de charge de propulsion (PLS) pour les installations d'essais à terre de la marine états-unienne.



Ce système testera les performances et la fiabilité des systèmes de propulsion des nouveaux navires avant leur déploiement en mer.



Le contrat inclut la conception, la fabrication, la livraison et l'installation de deux unités PLS sur trois ans, au Naval Surface Warfare Center Philadelphia.



Ces systèmes simuleront des conditions réelles pour réduire les risques techniques, accélérer les délais de développement et former les équipages.





