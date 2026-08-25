GE Vernova lance un nouvel appareillage pour réduire l'empreinte carbone des infrastructures électriques haute tension

GE Vernova a annoncé le lancement de son nouvel appareillage de commutation sous enveloppe métallique (GIS) de 170 kV sans SF? lors du salon CIGRE Paris 2026, enrichissant ainsi sa gamme de technologies GRiDEA(TM) conçue pour aider les opérateurs de réseaux à réduire l'empreinte carbone des infrastructures électriques haute tension.

Ce lancement intervient dix ans après l'introduction par GE Vernova de son premier produit utilisant la technologie g³, développée comme alternative à l'hexafluorure de soufre (SF?). Traditionnellement très utilisé dans les équipements électriques haute tension pour ses excellentes propriétés isolantes, le SF? est également un puissant gaz à effet de serre.

Les GIS sont utilisés dans les postes électriques pour contrôler et protéger en toute sécurité le flux d'électricité haute tension. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux zones où l'espace est limité, notamment les postes urbains et autres sites contraints.

Le nouveau GIS F35g 170 kV est conçu pour offrir aux opérateurs les performances, la fiabilité et la compacité attendues des GIS haute tension conventionnels.

"Au cours de la dernière décennie, l'enjeu a évolué : il ne s'agit plus seulement de trouver un gaz isolant alternatif, mais de concevoir des équipements haute tension capables d'aider les clients à réduire l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures, sans compromettre les performances", a déclaré Yannick Kieffel, directeur technique de l'activité Transport d'énergie chez GE Vernova.