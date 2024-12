GE Vernova: fournit une éolienne pour la R&D au Colorado information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - GE Vernova annonce que son Advanced Research Center (ARC) a fourni une éolienne de 3,4 MW-140 m au National Renewable Energy Laboratory (NREL) dans le cadre d'un projet de recherche financé par le Département de l'Énergie (DOE).



Ce partenariat stratégique vise à développer des technologies clés comme les capteurs avancés, le couplage direct au courant continu et les systèmes de stockage par batteries, afin d'améliorer l'efficacité et la résilience des énergies renouvelables.



L'éolienne sera installée en 2026 au site de Flatirons, au Colorado, renforçant les recherches sur l'hydrogène vert et la décarbonation pour les industries lourdes.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.