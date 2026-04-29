GE Vernova en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel (22 avril)

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29 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N progressent de 2,7 % à 1 018,25 $ en pré-ouverture

** GEV relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, la forte demande des centres de données stimulant la croissance des commandes dans ses divisions Énergie et Électrification

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 44,5 et 45,5 milliards de dollars en 2026, contre une prévision antérieure de 44 à 45 milliards de dollars

** Annonce des commandes de 18,3 milliards de dollars tous segments confondus, soit une hausse de 71 %

** La division Électrification affiche un bénéfice de base de 528 millions de dollars, contre 205 millions il y a un an

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 51,6 % depuis le début de l'année