GE Vernova: contrat avec KEPCO en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - GE Vernova a été choisie par Korea Electric Power Corporation (KEPCO) pour livrer son système avancé de courant continu haute tension (HVDC) pour le projet de station de conversion HVDC de 500 kV Donghaean #2 à Dong-Seoul (EP2).



Ce projet est prévu pour relier le complexe de production d'électricité de la Corée du Sud sur la côte est à la région métropolitaine de Séoul et se veut la plus grande initiative d'infrastructure de réseau électrique de l'histoire du pays.



Les projets EP1 et EP2 sont conçus pour fournir une alimentation électrique stable et fiable à la région métropolitaine de Séoul, qui représente environ 40 % de la demande énergétique de la Corée du Sud.



'Le projet souligne la demande croissante de technologie de la part du segment Électrification de GE Vernova, qui continue de croître rapidement' indique le groupe.





