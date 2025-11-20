GE HealthCare rachète Intelerad pour 2,3 milliards de dollars afin de se développer sur le marché des soins ambulatoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du texte, commentaire du directeur général au paragraphe 5)

GE HealthCare GEHC.O a déclaré jeudi qu'il allait acquérir le fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces , alors que le fabricant d'appareils médicaux cherche à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

Intelerad propose des logiciels d'imagerie médicale basés sur le cloud et des solutions de flux de travail d'entreprise numérique, et a une présence significative dans les établissements de soins ambulatoires qui fournissent des services médicaux sans nécessiter une nuit à l'hôpital.

Les équipements médicaux de GE HealthCare sont très présents dans les hôpitaux. L'imagerie d'entreprise ambulatoire représente une opportunité attrayante à forte croissance, de plus de 2 milliards de dollars, pour la société dans le monde entier, a déclaré GE HealthCare.

Le fabricant d'appareils médicaux s'attend à ce que l'acquisition d'Intelerad stimule immédiatement la croissance du chiffre d'affaires et les marges, et à ce qu'elle produise un rendement à un chiffre élevé sur le capital investi d'ici la cinquième année.

"Alors que les hôpitaux et les cliniques font face à une demande croissante d'imagerie, ils veulent simplifier et unifier leurs flux de travail", a déclaré Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare, dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires d'Intelerad, dont le siège est à Montréal, croît à un taux annuel à deux chiffres et devrait générer environ 270 millions de dollars de revenus au cours de la première année complète suivant la conclusion de l'accord, a déclaré GE HealthCare.

GE HealthCare s'attend à ce que l'opération soit finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. L'actionnaire majoritaire d'Intelerad, Hg Capital, et un autre investisseur, TA Associates, sortiront complètement de leurs investissements par le biais de la transaction.