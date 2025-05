GE HealthCare: partenariat autour de la surveillance foetale information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:27









(CercleFinance.com) - GE HealthCare annonce une collaboration avec Raydiant Oximetry pour améliorer la surveillance foetale et la détection de la détresse foetale pendant le travail.



Développée par Raydiant Oximetry, la technologie permettant de mesurer l'oxygénation du foetus pourrait améliorer la détection de la détresse foetale et renforcer la confiance des cliniciens, ce qui contribuerait à réduire les taux de césariennes d'urgence.



Ainsi, GE HealthCare et Raydiant Oximetry comptent co-développer des solutions pour intégrer cette technologie dans les plateformes de surveillance foetale de GE HealthCare.





