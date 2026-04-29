 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GE HealthCare manque les attentes au 1er trimestre, réduit ses objectifs
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 13:22

GE HealthCare publie un BPA ajusté en repli de 2% à 0,99 USD au titre des 3 premiers mois de 2026, manquant ainsi de six cents l'estimation moyenne des analystes, avec une marge d'EBIT ajustée en retrait de 1,5 point à 13,5%.

Le groupe de technologies médicales explique que sa rentabilité a été affectée par les droits de douane, le recul des activités de solutions de soins pour patients (PCS) et les problèmes d'approvisionnement en diagnostics pharmaceutiques (PDx).

Ses revenus ont augmenté de 7,4% à 5,1 MdsUSD, dont une croissance organique de 2,9%, portée par le PDx, l'imagerie et les solutions de visualisation avancée, avec une dynamique globale aux États-Unis, en zone EMEA et dans le reste du monde.

"Nous avons constaté des hausses significatives des coûts des puces mémoire, du pétrole et du transport au cours du 1er trimestre, hausses qui devraient impacter le reste de l'année 2026", prévient son CEO Peter Arduini.

"Compte tenu de cette situation, nous adoptons une approche prudente et revoyons à la baisse nos prévisions de bénéfices, mais nous prévoyons de compenser plus de la moitié de l'impact de l'inflation par des mesures de prix et de coûts", poursuit-il.

Ainsi, pour l'année 2026, il anticipe désormais un BPA ajusté de 4,80 à 5 USD (et non plus de 4,95 à 5,15 USD), une marge d'EBIT ajustée de 15,4 à 15,7% (au lieu de 15,8 à 16,1%) pour une croissance organique des revenus toujours attendue de 3 à 4%.

Valeurs associées

GE HLTC TECH
59,4850 USD NASDAQ -13,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank