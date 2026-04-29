GE HealthCare manque les attentes au 1er trimestre, réduit ses objectifs
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 13:22
Le groupe de technologies médicales explique que sa rentabilité a été affectée par les droits de douane, le recul des activités de solutions de soins pour patients (PCS) et les problèmes d'approvisionnement en diagnostics pharmaceutiques (PDx).
Ses revenus ont augmenté de 7,4% à 5,1 MdsUSD, dont une croissance organique de 2,9%, portée par le PDx, l'imagerie et les solutions de visualisation avancée, avec une dynamique globale aux États-Unis, en zone EMEA et dans le reste du monde.
"Nous avons constaté des hausses significatives des coûts des puces mémoire, du pétrole et du transport au cours du 1er trimestre, hausses qui devraient impacter le reste de l'année 2026", prévient son CEO Peter Arduini.
"Compte tenu de cette situation, nous adoptons une approche prudente et revoyons à la baisse nos prévisions de bénéfices, mais nous prévoyons de compenser plus de la moitié de l'impact de l'inflation par des mesures de prix et de coûts", poursuit-il.
Ainsi, pour l'année 2026, il anticipe désormais un BPA ajusté de 4,80 à 5 USD (et non plus de 4,95 à 5,15 USD), une marge d'EBIT ajustée de 15,4 à 15,7% (au lieu de 15,8 à 16,1%) pour une croissance organique des revenus toujours attendue de 3 à 4%.
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