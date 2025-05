GE HealthCare: la FDA approuve l'agent de contraste Optison information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE HealthCare fait savoir que la FDA a approuvé l'utilisation pédiatrique de son agent de contraste à ultrasons, Optison.



Selon la société, cette approbation améliorera la clarté et la précision des échocardiogrammes chez les enfants, permettant une meilleure évaluation des anomalies cardiaques.



Optison, composé de microbilles de gaz, améliore la visibilité des chambres cardiaques, et constitie le seul agent sans polyéthylène glycol (PEG), le rendant ainsi sûr pour les patients sensibles au PEG.



Optison est déjà utilisé pour les adultes depuis 1997 et a aidé plus de 5 millions de patients. L'approbation pédiatrique faite suite à une étude qui a démontré son efficacité pour améliorer la qualité des échocardiogrammes chez les enfants.





